У Київ летить держсекретар США: що відомо

Ймовірно, обговорюватимуть безпеку України на тлі погроз РФ

У Київ на тлі погіршення ситуації на кордонах України після глави ЦРУ Вільяма Бернса, який перебував у нашій країні таємно, летить держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє ZN.UA.

ЗМІ пише, що візит Блінкена матиме офіційний характер, однак порядок денний переговорів, намічених на 19 січня, поки що не розголошують. Імовірно, ключовим буде обговорення безпеки нашої країни, а також надання додаткової допомоги Києву та санкції, які Захід ухвалить щодо РФ у разі повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося раніше, за даними американських ЗМІ, Росія сповільнила темпи перекидання військових до кордону України, проте стало відомо, що вона стягнула туди бойові гелікоптери та літаки.

Крім того, в мережі з’являлися дані про те, що з Далекого Сходу РФ йде перекидання ракетних комплексів "Іскандер".

На тлі всього цього також з’явилася інформація, що російські консульства у Києві та Львові масово вивозять своїх співробітників та їхні сім’ї з України. Перша хвиля від’їзду трапилася ще 5 січня, а друга намічена на найближчий час, у чому багато хто побачив тривожний дзвінок на тлі скупчення російської армії на кордонах України та чуток про повномасштабне вторгнення.