В Киев летит госсекретарь США: что известно

Вероятно, будут обсуждать безопасность Украины на фоне угроз РФ

В Киев на фоне ухудшения ситуации на границах Украины после главы ЦРУ Вильяма Бернса, который пребывал в нашей стране тайно, летит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ZN.UA.

СМИ пишет, что визит Блинкена будет носить официальный характер, однако повестку переговоров, намеченных на 19 января, пока не разглашают. Предположительно, ключевым будет обсуждение безопасности нашей страны, а также оказание дополнительной помощи Киеву и санкции, которые Запад примет в отношении РФ в случае полномасштабного вторжения.

Как сообщалось ранее, по данным американских СМИ, Россия замедлила темпы переброски военных к границе Украины, однако стало известно, что она стянула туда боевые вертолеты и самолеты.

Кроме того, в сети появлялись данные о том, что с Дальнего Востока РФ идет переброска ракетных комплексов "Искандер".

На фоне всего этого также появилась информация, что российские консульства в Киеве и Львове массово вывозят своих сотрудников и их семьи из Украины. Первая волна отъезда случилась еще 5 января, а вторая намечена на ближайшее время, в чем многие усмотрели тревожный звонок на фоне скопления российской армии на границах Украины и слухов о полномасштабном вторжении.