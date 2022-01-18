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Глава ЦРУ таємно приїжджав до Києва через загрозу великого вторгнення Росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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ЦРУ – головний розвідорган США за кордоном Новина оновлена 18 січня 2022, 09:11
ЦРУ – головний розвідорган США за кордоном

Місія не була публічною — журналістам стало відомо про неї зі своїх джерел.

Загроза російського вторгнення в Україну — одна з тем, що підіймалися на зустрічах українського лідера Володимира Зеленського і сенаторів США. Також її обговорив із президентом і голова ЦРУ Вільям Бернс, котрий кілька днів тому відвідав Київ.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерел телеканалу, предметом обговорення під час візиту 12 січня були поточні ризики для України та зусилля щодо деескалації. До ЦРУ деталей про поїздку не надавали. Нагадаємо, Бернс літав до Росії у листопаді, щоб обговорити мотиви РФ.

Бернс зустрічався та обговорював ситуацію не лише із Зеленським, а й провів консультації з колегами — керівництвом української розвідки.

Американські сенатори, які перебувають в Україні із візитом, також підтвердили підтримку США країни. Раніше "Телеграф" писав про низку зустрічей, що проводилися між США, Росією та НАТО, де РФ вимагала "гарантій безпеки".

Альянс на умови не погодився та висловив підтримку Україні. Це не зменшить ризиків для України з огляду на новини про перекидання РФ нових видів озброєння у бік українських кордонів.

Теги:
#Україна #Росія #ЦРУ #Вільям Бернс
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