Глава ЦРУ тайно приезжал в Киев из-за угрозы большого вторжения России

Миссия не была публичной — журналистам стало известно о ней из собственных источников.

Угроза российского вторжения в Украину — одна из обсуждаемых тем на встречах украинского лидера Владимира Зеленского и сенаторов США. Также ее обговорил с президентом и глава ЦРУ Вильям Бернс, который несколько дней назад посетил Киев.

Об этом сообщает CNN.

По информации источников телеканала, предметом обсуждения во время визита 12 января были текущие риски для Украины и усилия по деэскалации. В ЦРУ деталей о поездке не предоставляли. Напомним, Бернс летал в Россию в ноябре, для того чтобы обсудить мотивы РФ.

Бернс встречался и обсуждал ситуацию не только с Зеленским, но и провел консультации с коллегами — руководством украинской разведки.

Американские сенаторы, которые пребывают в Украине с визитом, также подтвердили поддержку США страны. Ранее "Телеграф" писал про ряд встреч, которые проводились между США, Россией и НАТО, где РФ требовала "гарантий безопасности".

Альянс на условия не согласился и выразил поддержку Украине. Это не уменьшит рисков для Украины, учитывая новости о переброске РФ новых видов вооружения в сторону украинских границ.