Глава ЦРУ поїхав до Москви через Україну: подробиці

Метою поїздки було з’ясувати мотиви РФ.

Глава ЦРУ Білл Бернс їздив до Росії, щоб обговорити нарощування військової сили біля північних кордонів України.

Про це повідомляє CNN.

У новині наголошується, що це "рідкісна поїздка Бернса до Росії" і переговори він проводив із кремлівськими представниками служб безпеки. Вона пов’язана з тим, що у Сполучених Штатах "дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ та техніки ". Після зустрічей із російськими чиновниками Бернс також говорив з українським президентом України про ситуацію — посилаються CNN на свої джерела. Вони повідомляють, що в Україну направили чиновника із Держдепартаменту для деескалації ситуації.

З посиланням на радника президента повідомляється, що агресивна позиція Росії поєднується з енергетичним шантажем.

Глава ЦРУ стурбований тим, що Росія може використовувати газове питання як важіль тиску через ймовірні проблеми в енергетиці взимку. У США також побоюються можливості вторгнення в Україну.

Раніше у США заявляли, що американці не бачать нічого, аби вказувати на неминуче вторгнення в Україну з РФ. Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив про стурбованість діями Росії щодо нарощування військ та назвав його "незвичним".

Раніше "Телеграф" писав, що Росія перестане постачати в Україну кілька видів енергетичного вугілля. Також економічні розбіжності з Кремлем вірогідніші, ніж військова агресія, вважають у Зеленського.