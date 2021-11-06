Укр

Глава ЦРУ поехал в Москву из-за Украины: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Билл Бернс. Новость обновлена 06 ноября 2021, 11:06
Билл Бернс.

Целью поездки было выяснить мотивы РФ.

Глава ЦРУ Билл Бернс ездил в Россию, чтобы обговорить наращивание военной мощи у северных границ Украины. 

Об этом сообщает CNN. 

В новости отмечается, что это "редкая поездка Бернса в Россию" и переговоры он проводил с кремлевскими представителями служб безопасности. Она связана с тем, что в Соединенных Штатах "все больше обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники". После встреч с российскими чиновниками Бернс также говорил с украинским президентом Украины о ситуации — ссылаются CNN на свои источники. Они сообщают, что в Украину направили чиновника из Госдепартамента для деэскалации ситуации. 

Со ссылкой на советника президента сообщается, что агрессивная позиция России сочетается с энергетическим шантажом. 

Глава ЦРУ обеспокоен тем, что Россия может использовать газовый вопрос как рычаг давления в связи с вероятными проблемами в энергетике зимой. В США также опасаются возможности вторжения в Украину. 

Ранее в США заявляли, что американцы не видят ничего, чтобы указывало на неминуемое вторжение в Украину из РФ. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил об озабоченности действиями России по наращиванию войск и назвал его "необычным". 

Ранее "Телеграф" писал, что Россия перестанет поставлять в Украину несколько видов энергетического угля. Также экономические разногласия с Кремлем более вероятны чем военная агрессия, считают у Зеленского.

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#США #Россия #Войска
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