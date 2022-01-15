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Хочеш миру – готуйся до війни: посол України при НАТО оцінила ризик нападу Росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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В Альянсі заявили про підтримку України Новина оновлена 15 січня 2022, 15:34
В Альянсі заявили про підтримку України

Росія оцінює співпрацю НАТО та України.

На тлі наростаючого військового контингенту Росії поблизу українських кордонів пройшли переговори в Брюсселі між НАТО і Росією. Але відхилення ультиматуму Кремля та підтримка всіх делегацій не дає підстав вважати, що загроза військової агресії РФ зменшилася.

Про це глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко повідомила у коментарі "Голосу Америки".

Вона зауважила, що загальна підтримка нашої країни в цьому питанні її тішить, але треба розуміти, що Росія може обрати шлях збройного протистояння, окрім дипломатії.

На думку Галібаренко, російська влада розуміє, що співпраця України і НАТО просувається і перспективи лякають РФ. За словами глави місії, в Альянсі тримаються двох напрямків: розробки санкцій на випадок ескалації та обговорюється військово-технічна допомога для ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що у США підозрюють, що у разі вторгнення в Україну можуть обрушитися і кібератаки з боку Росії, спрямовані на критичні об’єкти інфраструктури. Також напередодні у Росії почали поширювати дезінформацію про присутність в Україні військових із країн НАТО.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія
В Альянсі заявили про підтримку України
Світ
Хочеш миру – готуйся до війни: посол України при НАТО оцінила ризик нападу Росії
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