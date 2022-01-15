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Потрібно готуватися: нові кібератаки РФ можуть стати катастрофою для українців, вважають у США

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Хакери "вломилися" в систему вночі Новина оновлена 15 січня 2022, 12:16
Хакери "вломилися" в систему вночі

Фахівці попереджають про можливість зламування критичної інфраструктури.

Кібератака на українські урядові сайти, яка порушила звичну роботу десятків відомств у п’ятницю 14 січня, може бути не останньою і торкнутися життя пересічних українців.

Про це повідомляє Reuters після спілкування з експертами у сфері кібербезпеки.

На думку фахівців, є загроза для ряду об’єктів критичної інфраструктури. Україна вже пережила втручання хакерів в енергосистему у 2015 році, коли без світла кілька годин сиділи без світла сотні тисяч людей. Це вважали першим прикладом того, що об’єктами атаки можуть бути електромережі та опалення. Злом держказначейства міг призвести до затримок із виплатами пенсій та держзарплат. Американський експерт радить українським організаціям підготуватись.

Кількість кібератак збільшиться у разі вторгнення, упевнений один із співрозмовників агентства. При цьому біля українських кордонів зосереджений контингент у 100 тисяч осіб та військова техніка.

І хоча в п’ятничній кібератаці витоку даних не сталося, було порушено роботу 70 сайтів, з яких "лягли" 10. У СБУ заявили про російський слід в атаках. Зазначимо, що російські хакери вже не один раз завдавали неприємностей компаніям по всьому світу. Microsoft і Google заявляли про збільшену вполовину кількість спроб злому урядових установ США.

Теги:
#Україна #Хакери #Кібербезпека
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