Хакери зламали "Дію": чи був витік даних?

Деяким сайтам зробили "дефейс", замінивши головну сторінку.

Наслідки масової кібератаки на сайти українських міністерств та відомств, що відбулася 14 січня, ще не усунуті – частина інтернет-порталів так і не відновили роботу. Хакери не тільки "поклали" сайти, а й розміщували замість стартової сторінки загрозливий текст українською, польською та російською мовами. Не працює сайт МЗС, на портал Міносвіти не зайти та назва головної сторінки змінилася.

Атака на сайт МОН

У держслужбі спецзв’язку та захисту інформації України стверджують — витоку даних громадян не було, як і зміни контенту сайтів. Попередньо — у СБУ підтверджують, що дані не опинилися у доступі.

Частина урядових сайтів не працюють через локалізацію проблеми та її усунення. Кіберполіція, СБУ та Держспецзв’язок спільно працюють над розв'язання проблеми та збирають докази. Серед постраждалих сайтів – портал "Дія", який все ще видає помилку і не доступний для використання (станом на 11:00). Водночас робота однойменного додатка не була порушена.

У СБУ випустили рекомендації щодо захисту свого сайту від кібератак. Серед них – зміна паролів на облікових записах.

Раніше "Телеграф" писав про затримання СБУ банди хакерів, які обкрадали закордонні компанії.