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Хакери зламали "Дію": чи був витік даних?

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Частина сервісів не працює досі Новина оновлена 14 січня 2022, 11:16
Частина сервісів не працює досі

Деяким сайтам зробили "дефейс", замінивши головну сторінку.

Наслідки масової кібератаки на сайти українських міністерств та відомств, що відбулася 14 січня, ще не усунуті – частина інтернет-порталів так і не відновили роботу. Хакери не тільки "поклали" сайти, а й розміщували замість стартової сторінки загрозливий текст українською, польською та російською мовами. Не працює сайт МЗС, на портал Міносвіти не зайти та назва головної сторінки змінилася.

Атака на сайт МОН
Атака на сайт МОН

У держслужбі спецзв’язку та захисту інформації України стверджують — витоку даних громадян не було, як і зміни контенту сайтів. Попередньо — у СБУ підтверджують, що дані не опинилися у доступі.

Частина урядових сайтів не працюють через локалізацію проблеми та її усунення. Кіберполіція, СБУ та Держспецзв’язок спільно працюють над розв'язання проблеми та збирають докази. Серед постраждалих сайтів – портал "Дія", який все ще видає помилку і не доступний для використання (станом на 11:00). Водночас робота однойменного додатка не була порушена.

У СБУ випустили рекомендації щодо захисту свого сайту від кібератак. Серед них – зміна паролів на облікових записах.

Раніше "Телеграф" писав про затримання СБУ банди хакерів, які обкрадали закордонні компанії.

Теги:
#Технології #Хакери #Атака
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