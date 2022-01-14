Хакеры взломали "Дию": была ли утечка данных?
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Некоторым сайтам сделали "дефейс", заменив главную страницу.
Последствия массовой кибератаки на сайты украинских министерств и ведомств, которая произошла 14 января, еще не устранены — часть интернет-порталов так и не возобновили работу. Хакеры не только "положили" сайты, но и размещали вместо стартовой страницы угрожающий текст на украинском, польском и русском языках. Не работает сайт МИД, на портал Минобразования не зайти и название главной страницы изменилось.
В госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины утверждают — утечки данных граждан не было, как и изменения содержания сайтов. Предварительно — в СБУ подтверждают, что данные не оказались в доступе.
Часть правительственных сайтов не работают из-за локализации проблемы и ее устранения. Киберполиция, СБУ и Госспецсвязь совместно работают над решением проблемы и собирают доказательства. Среди пострадавших сайтов — портал "Дия", который все еще выдает ошибку и не доступен к использованию (по состоянию на 11:00). Вместе с этим работа одноименного приложения не была нарушена.
В СБУ выпустили рекомендации, как защитить свой сайт от кибератак. Среди них — смена паролей на учетных записях.
Ранее "Телеграф" писал о задержании СБУ банды хакеров, которые обворовывали зарубежные компании.
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