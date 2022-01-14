В Украине задержали банду хакеров, которые "охотились" на иностранные компании: размер "выручки" впечатляет

Хакерам удалось обворовать полсотни иностранных компаний на миллион долларов

Украинские киберспециалисты совместно с зарубежными партнерами ликвидировали мощный хакерский сервис, который осуществлял атаки на иностранные компании и оказывал платные услуги по замене IP-адресов другим хакерам.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, преступной группе удалось заработать более миллиона долларов США.

Предварительно известно, что дельцы занимались подгрузкой компьютерных вирусов, шпионского обеспечения и других запрещенных программ через специальную платформу. То есть фигурантам удалось создать так называемый "бандитский" сервис, который не мог контролироваться никаким органом власти или правоохранителями.

В ходе следствия было установлено, что организаторами группы являются граждане Украины. Некоторые из них находились в международном розыске.

Администрация преступного сервиса производилась с домашних персональных компьютеров. Чтобы избегать ответственности, администраторы маскировались под выдуманными никнеймами.

Киберполицейским удалось доказать причастность украинцев к хищению иностранных компаний

Услуги сервиса были популярны среди членов международных хакерских группировок.

Для того, чтобы легализовать полученные средства преступники систематически проводили финансовые операции, пользуясь специальными онлайн-сервисами. Некоторые из них запрещены на территории Украины. На последних этапах обналичивания "выручку" переводили на платежные карты разветвленной сети на имена подставных лиц.

Задержание фигурантов по делу

Во время проведения обысков по местам жительства подозреваемых следователи обнаружили и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности фигурантов.

Вещественные доказательства противоправной деятельности хакеров

В настоящее время открыто уголовное производство. Следствие по указанному факту продолжается.

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