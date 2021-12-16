В Киеве СБУ задержала террористов из "ИГИЛ", среди которых пять граждан России (фото)
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В состав группировки вошли 12 человек, пятеро из них — в международном розыске.
В Киеве представители Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников террористической организации "Исламское государство". В ходе обысков изъяли боеприпасы и оружие.
Как в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-служба СБУ, группировку "ИГИЛ" возглавил гражданин, который еще в мае 2020 года был задержан и экстрадирован в Грузию.
По предварительной информации, в составе террористической организации находились 12 человек, пятеро из них – российские граждане, находящиеся в международном розыске за преступления разной степени тяжести.
Кроме этого у СБУ есть сведения о вероятной причастности злоумышленников к финансированию преступников "Исламского государства", которая вела свою деятельность в Сирии. Эта информация подтверждается фактом наличия переписки с, находящимися на Ближнем Востоке, боевиками.
Во время обысков по местам жительства подозреваемых были обнаружены оружие, патроны, поддельные документы, деньги и средства связи.
Все изъятое направили на дальнейшую экспертизу.
Следственное подразделение Службы безопасности Украины начало уголовное производство по части 1 статьи 258-3 касаемо факта создания террористической организации.
Ранее "Телеграф" писал, как президент Зеленский уволил с должности главу контрразведки СБУ из-за заявления о подготовке к государственному перевороту.
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