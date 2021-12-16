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В Киеве СБУ задержала террористов из "ИГИЛ", среди которых пять граждан России (фото)

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Представитель отдела по противодействию терроризму Новость обновлена 16 декабря 2021, 11:35
Представитель отдела по противодействию терроризму

В состав группировки вошли 12 человек, пятеро из них — в международном розыске.

В Киеве представители Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников террористической организации "Исламское государство". В ходе обысков изъяли боеприпасы и оружие.

Как в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-служба СБУ, группировку "ИГИЛ" возглавил гражданин, который еще в мае 2020 года был задержан и экстрадирован в Грузию.

По предварительной информации, в составе террористической организации находились 12 человек, пятеро из них – российские граждане, находящиеся в международном розыске за преступления разной степени тяжести.

Кроме этого у СБУ есть сведения о вероятной причастности злоумышленников к финансированию преступников "Исламского государства", которая вела свою деятельность в Сирии. Эта информация подтверждается фактом наличия переписки с, находящимися на Ближнем Востоке, боевиками.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых были обнаружены оружие, патроны, поддельные документы, деньги и средства связи.

Оружие и патроны, изъятые СБУ во время обыска
Оружие и патроны, изъятые СБУ во время обыска

Все изъятое направили на дальнейшую экспертизу.

Следственное подразделение Службы безопасности Украины начало уголовное производство по части 1 статьи 258-3 касаемо факта создания террористической организации.

Предметы, изъятые во время обысков
Предметы, изъятые во время обысков

Ранее "Телеграф" писал, как президент Зеленский уволил с должности главу контрразведки СБУ из-за заявления о подготовке к государственному перевороту.

Теги:
#СБУ #Россия #Грузия #Задержание #Терроризм #ИГИЛ #Київ
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