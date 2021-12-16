У Києві СБУ затримала терористів з "ІДІЛ", серед яких п`ятеро громадян Росії (фото)

До складу угруповання увійшли 12 осіб, п`ятеро з них — у міжнародному розшуку

У місті Києві представники Служби безпеки України (СБУ) затримали учасників терористичної організації "Ісламська держава". В ході обшуків вилучили боєприпаси та зброю.

Як у четвер, 16 грудня, повідомляє пресслужба СБУ, угруповання "ІДІЛ" очолив громадянин, якого ще у травні 2020 року було затримано та екстрадовано до Грузії.

За попередньою інформацією, у складі терористичної організації перебували 12 осіб, п`ятеро з них — російські громадяни, які знаходяться у міжнародному розшуку за злочини різного ступеню тяжкості.

Окрім цього у СБУ, є відомості щодо ймовірної причетності ділків до фінансування злочинної діяльності "Ісламської держави", яка вела свою діяльність у Сирії. Ця інформація підтверджується фактом наявного листування з бойовиками, які перебувають на Близькому сході.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних було виявлено зброю, набої, підроблені документи, гроші та засоби зв’язку.

Зброя та набої, які СБУ вилучила під час обшуку

Усе вилучене направили на подальшу експертизу.

Наразі слідчий підрозділ Служби безпеки України розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 258-3 щодо факту створення терористичної організації.

Предмети, вилучені під час обшуків

Раніше "Телеграф" писав, як президент Зеленський звільнив з посади голову контррозвідки СБУ через заяву про підготовку до державного перевороту.