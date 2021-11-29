Рус

Зеленський звільнив голову контррозвідки СБУ після заяв про підготовку держперевороту

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
220
СБУ Новина оновлена 29 листопада 2021, 22:39
СБУ

Про причини не повідомляється.

У понеділок, 29 листопада, Служба безпеки України повідомила про те, що група громадян України за підтримки Росії вела підготовку дій, спрямованих на захоплення державної влади. Збіг чи ні, але через кілька годин після оприлюднення цієї інформації президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови контррозвідки СБУ.

Відповідний документ з’явився на сайті Офісу президента.

"Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", — йдеться в указі, підписаному Зеленським 29 листопада.

Про причини звільнення не повідомляється.

Указ Зеленського
Указ Зеленського

За даними з відкритих джерел, Руснак обіймав цю посаду з 11 вересня 2019 року, а до цього очолював управління департаменту контррозвідки щодо протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб.

Як повідомлялося раніше, про те, що в Україні готується державний переворот, заявив Зеленський під час пресмарафону. Він повідомив, що його реалізація могла відбутися на початку грудня, а також про те, що організатори намагаються втягнути в нього мільярдера Ріната Ахметова.

Теги:
#СБУ #Володимир Зеленський
Коронавірус
Світ
"Омікрон" підбирається дедалі ближче: у яких країнах вже помічено нову мутацію коронавірусу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
"Омікрон" підбирається дедалі ближче: у яких країнах вже помічено нову мутацію коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 29 листопада: заяви СБУ про держпереворот, скандал із "голодною тусою", претензії Китаю до України
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський, Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Путін
Ердоган вирішив стати посередником між Україною та Росією: навіщо нам це і чому Путін – проти
Дата публікації
Категорія
Владислав Корнелюк застрелився у поліцейській дільниці
Молодий патрульний застрелився прямо у відділку на Волині: з’явилося його ім’я та фото
Дата публікації
Категорія
Ліонель Мессі з сім’єю
Мессі виграв рекордний 7-й "Золотий м’яч"