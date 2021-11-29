Зеленський звільнив голову контррозвідки СБУ після заяв про підготовку держперевороту

Про причини не повідомляється.

У понеділок, 29 листопада, Служба безпеки України повідомила про те, що група громадян України за підтримки Росії вела підготовку дій, спрямованих на захоплення державної влади. Збіг чи ні, але через кілька годин після оприлюднення цієї інформації президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови контррозвідки СБУ.

Відповідний документ з’явився на сайті Офісу президента.

"Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", — йдеться в указі, підписаному Зеленським 29 листопада.

Про причини звільнення не повідомляється.

Указ Зеленського

За даними з відкритих джерел, Руснак обіймав цю посаду з 11 вересня 2019 року, а до цього очолював управління департаменту контррозвідки щодо протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб.

Як повідомлялося раніше, про те, що в Україні готується державний переворот, заявив Зеленський під час пресмарафону. Він повідомив, що його реалізація могла відбутися на початку грудня, а також про те, що організатори намагаються втягнути в нього мільярдера Ріната Ахметова.