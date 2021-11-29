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Взялися за Ахметова? СБУ розслідує спробу захоплення влади в Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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СБУ Новина оновлена 29 листопада 2021, 20:19
СБУ

Деталей поки що небагато.

Служба безпеки України повідомила про підготовку "окремими особами" дій щодо захоплення влади в державі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Яких-небудь деталей представники спецслужби не повідомили, проте зазначили, що ведеться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за частиною першою статті 109 КК України (дії, вчинені з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій).

Зазначається, що у підготовці відповідних дій було замішано осіб, які є громадянами України та Росії.

Про всі подробиці СБУ обіцяють повідомити пізніше.

Варто нагадати, що під час пресмарафону 26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомляв, що держпереворот може бути здійснений у найкоротший термін — 1 або 2 грудня.

При цьому він вказував, що, згідно з даними розвідки, деякі громадяни України за сприяння Росії намагаються втягнути в його підготовку і найбагатшу людину країни Ріната Ахметова.

Теги:
#СБУ #Держпереворот
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