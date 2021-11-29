Укр

Взялись за Ахметова? СБУ расследует попытку захвата власти в Украине

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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СБУ
СБУ

Деталей пока немного.

Служба безопасности Украины сообщила о подготовке "отдельными лицами" действий по захвату власти в государстве.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Каких-либо деталей представители спецслужбы не сообщили, однако отметили, что ведется досудебное расследование в рамках уголовного производства по части первой статьи 109 УК Украины (действия, совершенные в целях насильственного изменения либо свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий).

Отмечается, что в подготовке соответствующих действий были замешаны лица, которые являются гражданами Украины и России.

О всех подробностях в СБУ обещают сообщить позже.

Стоит напомнить, что во время пресс-марафона 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что госпереворот может быть осуществлен в самые кратчайшие сроки — 1 или 2 декабря.

При этом он указывал, что, согласно данным разведки, некоторые граждане Украины при содействии России пытаются втянуть в его подготовку и богатейшего человека страны Рината Ахметова.

Теги:
#СБУ #Госпереворот
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