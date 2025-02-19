Народився в Україні, а тепер називає себе ватником: що говорить про війну киянин Ігор Ліванов

Актор виріс у Києві, але почав підтримувати вбивства мирних українців

Нерідко артисти, які народилися в Україні, будують кар’єру в країні-агресорці, а потім говорять про "фашистів" на батьківщині. Наприклад, Ігор Ліванов, який виріс у Києві, тепер підтримує вбивства українців.

Актор відомий за ролями у фільмах "Панове офіцери" та "Грозові ворота". Його батьки були керівниками лялькового гуртка у Будинку піонерів Жовтневого району міста Києва. Має старшого брата, який також став відомим актором, Аристарха Ліванова.

Ігор Ліванов народився 15 листопада 1953 року. Україну він залишив у студентські роки, закінчив Російський державний інститут сценічних мистецтв у Петербурзі. З 1976 року служив у морській піхоті Тихоокеанського флоту СРСР під Владивостоком.

Що говорить про війну Ігор Ліванов

У 2014 році актор був із гастролями у Києві та бачив Євромайдан із вікна готелю "Україна". Повернувшись до Росії, Ліванов почав розповідати пропагандистським ЗМІ про "фашизм" та "сатанізм" в Україні.

"Метастази "Галичини" дали коріння по всій Україні, яке важко буде вирвати. Я трохи цікавився та читав про злочини СС "Галичина". Це немислимо, нормальна людина таке не може робити. Християнин не може. Це сатанізм у чистому вигляді. Це жорстокість середньовічна — вбивства дітей, новонароджених в утробі матері. Це неможливо. Як це викоренити?", — марив путініст.

З 2020 року артистові заборонено в’їзд до України через незаконне відвідування анексованого РФ Криму. "Якщо в мене ще якісь зв’язки залишалися, все-таки це моя батьківщина, де я народився, то тепер це все закінчується. Я не хочу переживати. Зрозуміло, що це все те саме питання "чий Крим?". Крим – наш", — говорив Ліванов. Є в базі "Миротворець".

2022 року відкрито підтримав російське вторгнення в Україну та мобілізацію в країні-терористці. Гордо називає себе ватником: "Так, я ватник. Я той самий ватник, який Чехов, Толстой, Тургенєв, — це все ватники. Я знаю інших акторів, я пишаюся, що у них така позиція. Наприклад, Володя Стєклов, він із Луганська, практично звідти не вилазить".

Особисте життя Ігоря Ліванова

Перша дружина, Тетяна Піскунова та дочка Ольга загинули у залізничній катастрофі у Каменську-Шахтинському 7 серпня 1987 року. Другою дружиною була актриса Ірина Ліванова, з якою у шлюбі народився син Андрій. У 25 років чоловік помер у себе вдома (1989-2015). Пізніше Ліванова пішла до путініста Сергія Безрукова. Нинішня дружина – юрист Ольга, є двоє синів.

Ліванов з Іриною Безруковою

Раніше ми писали, де похований і як виглядає могила телеведучого Ігоря Кваші. Виявляється, він мав українське коріння і критикував Путіна.