Ярмольник розповів, що поклав у труну вже третьому артисту

Відомому російському телеведучому Юрію Ніколаєву поклали у труну деякі речі. Це сталося під час похорону артиста в суботу, 8 листопада, на Троєкурівському цвинтарі у Москві.

Що потрібно знати:

Леонід Ярмольник поклав у труну кілька предметів

За словами путінського актора, ті ж речі він залишав у трунах Янковського та Абдулова

Артист був присутній на церемонії прощання разом із відомими пропагандистами

Російський актор і шоумен Леонід Ярмольник, який підтримав анексію Криму і потрапив у "Миротворець", був на церемонії прощання з покійним колегою-путіністом і зізнався одному із пропагандистських росЗМІ, що поклав у труну каву та цигарки. Ці речі він уже клав на похороні інших друзів по сцені — радянським акторам Олегу Янковському та Олександру Абдулову.

Юра любив вогненну каву. Але він у житті не всю каву випив і не всі цигарки викурив. Тому сьогодні, втретє в житті, я кладу в труну цигарки та запальничку. Клав їх на похороні Олега Янковського та Олександра Абдулова. Тепер ось і Юрію Ніколаєву. Щоб вони разом курили там Леонід Ярмольник

Леонід Ярмольник на похороні Ніколаєва

Нагадаємо, що відомий телеведучий пішов із життя 4 листопада 2025 року в одній з московських клінік, куди його доставили через пневмонію та критично низький рівень кисню в крові. Церемонія прощання з Ніколаєвим пройшла у Великій жалобній залі Троєкурівського цвинтаря, де також спочивають співак В’ячеслав Добринін, модельєр Валентин Юдашкін, померлий у березні Бедрос Кіркоров та інші артисти країни-агресорки.

На заході були помічені затяті прихильники війни проти України, включаючи музиканта Олександра Маршала, композитора Юрія Антонова, телеведучого Леоніда Ярмольника, Ігоря Ніколаєва, Валерія Сюткіна.

Раніше повідомлялося, що Ніколаєв похований поряд із відомим шоуменом Зеленським. У путініста залишилися дружина та племінники, які претендують на його спадок.