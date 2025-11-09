Народилася в Донецьку і молодша на 23 роки: як виглядає дружина-українка померлого актора Симонова

Будувала кар’єру в Москві та знімалася в Україні

Російський актор Володимир Симонов, який помер у суботу, 8 листопада, був одружений чотири рази. Вдовою стала актриса родом з України Яна Соболевська.

Що потрібно знати:

Уродженка Донецька Яна Соболевська розпочинала кар’єру в Україні

2014 року вона переїхала до Москви і продовжила зніматися в Росії

Актриса ніяк не коментує війну в країні, де народилася та виросла

Майбутня артистка народилася у Донецьку. Навчалася у Донецькій музичній академії імені Прокоф’єва, де вивчала вокал. 2005 року Соболевська закінчила навчання у Київському театральному університеті імені Карпенка-Карого і з того часу працювала у столичному театрі "Вільна сцена".

У кіно актриса дебютувала у 2005 році у російському фільмі "Непрямі докази". 2011 року Соболевська дебютувала на сцені Київського академічного театру драми та комедії на Лівому березі Дніпра.

2014 року, коли Росія вже анексувала український Крим і розпочала збройну агресію на Донбасі, уродженка Донецька вирушила підкорювати Москву. При цьому її продовжували брати на ролі у картинах українського виробництва: "Біженка", "На лінії життя" та "Не зарікайся".

Шлюб зі старшим на 23 роки Симоновим

До роману з українкою Симонов уже був одружений тричі та мав дітей від попередніх шлюбів — дорослих дочку та двох синів. Яна та Володимир познайомилися на зйомках фільму у 2012 році, де актор грав роль батька головної героїні, яку зіграла Соболевська. Одружилися вони у 2019 році, коли у них підростала спільна дочка.

Симонов був старший від Соболевської на 23 роки

Що говорить про війну Яна Соболевська

Акторка не має офіційної сторінки у соцмережах. Вона продовжує грати в Росії та мовчить про війну в рідній Україні.

Актриса з України продовжує розважати росіян

Нагадаємо, що 4 листопада помер російський ведучий Юрій Ніколаєв. Його не стало на 77 році життя від раку. У нього залишилася дружина та племінники, які претендують на його спадок.

У суботу, 8 листопада, Ніколаєва поховали у Москві. "Телеграф" показував, як зараз виглядає могила путініста.