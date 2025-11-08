На могилі прихильника війни стоїть хрест з образом Ісуса

У суботу, 8 листопада, у Москві поховали відомого російського телеведучого та актора Юрія Ніколаєва. Артист помер від раку у віці 76 років.

Що потрібно знати:

Ведучого "Пісні року" Ніколаєва поховали на "зірковому" цвинтарі

Могила артиста оформлена квітами, хрестом та портретом

Церемонія прощання з Ніколаєвим пройшла за участю відомих путіністів

З ведучим розважальних у Росії програм "Ранкова пошта", "Пісня року" та "Блакитний вогник" його родина, друзі та колеги попрощалися у Великій жалобній залі Троєкурівського цвинтаря у Москві.

Ніколаєва поховали на 21-й ділянці відомого некрополя. Раніше біля підготовленої могили ведучого було встановлено траурні намети.

Як зараз виглядає могила Юрія Ніколаєва: фото

Як можна бачити на кадрах, могила артиста вистелена червоними та білими квітами. Також встановлений дерев’яний хрест з образом Ісуса, табличка з датами та чорно-білий портрет чоловіка.

Нагадаємо, що на похорон Ніколаєва приїжджали його родичі, друзі та колеги. Серед них були затяті прихильники війни в Україні, включаючи музиканта Олександра Маршала, композитора Юрія Антонова, телеведучого Леоніда Ярмольника, Валерія Сюткіна та інших.

Юрій Антонов на похороні Ніколаєва

Поховали Ніколаєва на Троєкурівському цвинтарі поруч зі співаком В’ячеславом Добриніним, модельєром Валентином Юдашкіним, померлим у березні Бедросом Кіркоровим — батьком Філіпа Кіркорова, та іншими артистами країни-терористки.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно помер російський актор українського походження Роман Попов. 40-річний чоловік був смертельно хворий на рак. Уродженець Конотопу у 2024 році заявив, що брав участь у бойових діях і вбивав людей.