Як зараз виглядає могила телеведучого Ніколаєва: фото
На могилі прихильника війни стоїть хрест з образом Ісуса
У суботу, 8 листопада, у Москві поховали відомого російського телеведучого та актора Юрія Ніколаєва. Артист помер від раку у віці 76 років.
Що потрібно знати:
- Ведучого "Пісні року" Ніколаєва поховали на "зірковому" цвинтарі
- Могила артиста оформлена квітами, хрестом та портретом
- Церемонія прощання з Ніколаєвим пройшла за участю відомих путіністів
З ведучим розважальних у Росії програм "Ранкова пошта", "Пісня року" та "Блакитний вогник" його родина, друзі та колеги попрощалися у Великій жалобній залі Троєкурівського цвинтаря у Москві.
Ніколаєва поховали на 21-й ділянці відомого некрополя. Раніше біля підготовленої могили ведучого було встановлено траурні намети.
Як зараз виглядає могила Юрія Ніколаєва: фото
Як можна бачити на кадрах, могила артиста вистелена червоними та білими квітами. Також встановлений дерев’яний хрест з образом Ісуса, табличка з датами та чорно-білий портрет чоловіка.
Нагадаємо, що на похорон Ніколаєва приїжджали його родичі, друзі та колеги. Серед них були затяті прихильники війни в Україні, включаючи музиканта Олександра Маршала, композитора Юрія Антонова, телеведучого Леоніда Ярмольника, Валерія Сюткіна та інших.
Поховали Ніколаєва на Троєкурівському цвинтарі поруч зі співаком В’ячеславом Добриніним, модельєром Валентином Юдашкіним, померлим у березні Бедросом Кіркоровим — батьком Філіпа Кіркорова, та іншими артистами країни-терористки.
Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно помер російський актор українського походження Роман Попов. 40-річний чоловік був смертельно хворий на рак. Уродженець Конотопу у 2024 році заявив, що брав участь у бойових діях і вбивав людей.