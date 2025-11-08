На могиле сторонника войны стоит крест с образом Иисуса

В субботу, 8 ноября, в Москве похоронили известного российского телеведущего и актера Юрия Николаева. Артист умер от рака в возрасте 76 лет.

Что нужно знать:

Ведущего "Песни года" Николаева похоронили на "звездном" кладбище

Могила артиста оформлена цветами, крестом и портретом

Церемония прощания с Николаевым прошла с участием известных путинистов

С ведущим развлекательных в России программ "Утренняя почта", "Песня года" и "Голубой огонек" его семья, друзья и коллеги попрощались в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Николаева предали земле на 21-м участке известного некрополя. Ранее у подготовленной могилы ведущего были установлены траурные шатры.

Как сейчас выглядит могила Юрия Николаева: фото

Как можно видеть на кадрах, могила артиста устлана красными и белыми цветами. Также установлен деревянный крест с образом Иисуса, табличка с датами и черно-белый портрет мужчины.

Напомним, что на похороны Николаева приезжали его родственники, друзья и коллеги. Среди них были ярые приверженцы войны в Украине, включая музыканта Александра Маршала, композитора Юрия Антонова, телеведущего Леонида Ярмольника, Валерия Сюткина и других.

Юрий Антонов на похоронах Николаева

Похоронили Николаева на Троекуровском кладбище рядом с певцом Вячеславом Добрыниным, модельером Валентином Юдашкиным, умершим в марте Бедросом Киркоровым — отцом Филиппа Киркорова, и другими артистами страны-террористки.

