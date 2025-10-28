Умер звезда "Полицейского с Рублевки", убивавший людей на войне

Уроженцу Конотопа было 40 лет

Стало известно о смерти российского актера украинского происхождения Романа Попова. 40-летний мужчина был смертельно болен раком.

Что нужно знать:

Роман Попов проходил курс химиотерапии из-за рецидива рака головного мозга

Он прославился ролью Игоря Мухича в российском сериале "Полицейский с Рублевки"

Актер признавался в участии в боевых действиях

О смерти звезды сериала "Полицейский с Рублевки" сообщают росСМИ. В последнем видеообращении Попов благодарил своих поклонников за поддержку в сборе средств на лечение. Семья артиста даже продала свой дом в Подмосковье, чтобы покрывать расходы на дорогостоящее лечение.

Известно, что в сентябре Роман снова проходил курс химиотерапии – болезнь (рак головного мозга) дала рецидив. Онкологию у актера впервые выявили в 2018 году, но благодаря лечению ему удалось добиться ремиссии. Со временем рак вернулся, и из-за болезни Попов почти лишился зрения и сильно потерял слух.

По последним данным, 11 октября актеру внезапно стало плохо. Его срочно доставили в реанимацию и прооперировали. После операции он впал в кому и больше не приходил в сознание.

Попов был родом из Конотопа

Роман Попов в юности

Роман родился 9 февраля 1985 года в Конотопе (Сумская область), однако свою карьеру развивал в России. Он начинал с участия в КВН, а затем был приглашен в Comedy Club. Сыграл в ряде российских проектов. Наибольшую популярность ему принесла роль Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".

В 2024 году Попов заявил, что участвовал в боевых действиях и убивал людей. При этом он не уточнил, о какой именно войне идет речь. Актер отметил, что помогал своим друзьям, но детали также не раскрывал. Он подтвердил, что убивал людей, а также является мастером спорта по стрельбе.

В 2021 году актер заявлял, что мечтает приехать в Одессу, но не имеет такой возможности. Также он рассказывал, что ему предлагали участие в проектах в Крыму, но он от них отказался.