Помер зірка "Поліцейського з Рубльовки", який убивав людей на війні

Уродженцеві Конотопу було 40 років

Стало відомо про смерть російського актора українського походження Романа Попова. 40-річний чоловік був смертельно хворий на рак.

Що потрібно знати:

Роман Попов проходив курс хімієтерапії через рецидив раку головного мозку

Він прославився роллю Ігоря Мухича у російському серіалі "Поліцейський з Рубльовки"

Актор зізнавався в участі у бойових діях

Про смерть зірки серіалу "Поліцейський із Рубльовки" повідомляють росЗМІ. В останньому відеозверненні Попов дякував своїм шанувальникам за підтримку у збиранні коштів на лікування.

Відомо, що у вересні Роман знову проходив курс хімієтерапії – хвороба (рак мозку) дала рецидив. Онкологію в актора вперше виявили у 2018 році, але завдяки лікуванню йому вдалося домогтися ремісії. Згодом рак повернувся, і через хворобу Попов майже втратив зір і сильно втратив слух.

Попов був родом із Конотопу

Роман Попов в юності

Роман народився 9 лютого 1985 року у Конотопі (Сумська область), проте свою кар'єру розвивав у Росії. Він починав з участі у КВК, а потім був запрошений до Comedy Club. Зіграв у низці російських проєктів. Найбільшу популярність йому принесла роль Ігоря Мухича у серіалі "Поліцейський з Рубльовки".

У 2024 році Попов заявив, що брав участь у бойових діях та вбивав людей. При цьому він не уточнив, про яку саме війну йдеться. Актор зазначив, що допомагав своїм друзям, але деталі також не розкривав. Він підтвердив, що вбивав людей, а також є майстром спорту зі стрільби.

2021 року актор заявляв, що мріє приїхати до Одеси, але не має такої можливості. Також він розповідав, що йому пропонували участь у проєктах у Криму, але він від них відмовився.