Сім років тому загинула зірка "Дизель Шоу": як у молодості виглядала актриса Марина Поплавська (фото)

Тетяна Кармазіна
Читать на русском
На момент смерті Марині Поплавській було 48 років Новина оновлена 20 жовтня 2025, 08:57
На момент смерті Марині Поплавській було 48 років. Фото Колаж Телеграфу

Актриса загинула в автокатастрофі 20 жовтня 2018 року

Рівно 7 років тому загинула у страшній автоаварії українська актриса Марина Поплавська. Це сталося на шляху зі Львова до Києва, коли актори "Дизель Шоу" поверталися з чергового гумористичного концерту.

Що варто знати:

  • Марина Поплавська загинула у ДТП 20 жовтня 2018 року, повертаючись із гастролей "Дизель Шоу"
  • До початку успішної акторської кар'єри вона понад 20 років працювала шкільною вчителькою
  • Похована у Житомирі та посмертно нагороджена орденом "За заслуги"

Що відомо про Марину Поплавську?

Поплавська, яка народилася у місті Звягель Житомирської області, набула популярності завдяки участі у вищій лізі КВК у команді "Дівчата з Житомира". Виступала на різних музичних фестивалях, була актрисою у проектах "Дизель Студіо".

Поплавська понад 20 років викладала українську мову та літературу у житомирській школі №33, поєднуючи роботу актриси з учительством. Однак через брак часу у 2017 році зірка звільнилася із навчального закладу.

Марина Поплавська, Дизель шоу

Перш ніж стати знаменитою, Марина Поплавська навчалася на факультет української філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Там й проявилися її акторські та гумористичні таланти.

Якою Марина Поплавська була у молодості

марина поплавська у молодості
марина поплавська у молодості

Смерть Марини Поплавської

Актриса загинула у ДТП в ніч на 20 жовтня 2018 року, коли актори студії "Дизель Шоу" поверталися до Києва зі Львова після чергового виступу. За попередніми даними, водій автобуса, в якому їхали артисти "Дизель шоу", не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. 22 жовтня Поплавську поховали на Корбутівському кладовищі в Житомирі. Пізніше, у грудні того ж року, артистку посмертно нагородили орденом "За заслуги".

марина поплавська могила
Могила Марини Поплавської. Фото: instagram.com/marina_dizelshow
марина поплавська
Фото: instagram.com/dizelstudio
марина поплавська
Фото: instagram.com/dizelstudio

Нагадаємо, що російському рок-музиканту Олександру Градському встановили памятник. Це сталося лиш через 3 роки після смерті артиста.

