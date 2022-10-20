"Ти завжди десь поруч": у Дизель Шоу вшанували пам’ять Марини Поплавської, яка загинула в ДТП чотири роки тому

У колективі актрису називали Мамою

Цього четверга українці згадують про українську артистку Марину Поплавську. Чотири роки тому, 20 жовтня, актриса комедійного проєкту "Дизель Студіо" пішла з життя — Поплавська загинула внаслідок ДТП.

На офіційній сторінці студії в Інстаграмі з’явився пост, присвячений тій, що пішла з життя у віці 48 років. У колективі Поплавську називали не інакше як Мама: "Час нікого не лікує — він тільки притуплює біль. Щоразу, коли згадуємо нашу Марину, серце у грудях стискається сильніше. Наша люба, гарна, неповторна, ми неймовірно сумуємо за тобою. Дякуємо за час, який ми провели разом, та за моменти щастя, котрі ти дарувала. Пам’ятаємо всі твої настанови й поради. Знаємо: ти завжди десь поруч — була, є та будеш! Треба пам’ятати… Ми ніколи не забудемо й нікому не дамо забути все, що було… Дякуємо, Мамо!!".

Колеги актриси також опублікували уривок із програми "Дизель Шоу", в якому артисти вшановують пам’ять Поплавської та співають на її честь.

Окремим постом зворушливо згадав про свою колегу актор Єгор Крутоголов: "4 роки пройшло з того моменту, як Марини не стало, але ми всі пам‘ятаємо якою вона була, а була вона різною: крутою, вразливою, залізною, тендітною, але назавжди вірною подругою, доброю людиною, яка нікому не бажала зла і великою артисткою, яка обожнювала свого глядача і розквітала при кожній зустрічі з ним".

"Нехай небо буде для неї, як другий дім", — пишуть українці у коментарях.

Смерть Марини Поплавської

Актриса загинула у ДТП у ніч на 20 жовтня 2018 року, коли актори студії "Дизель Шоу" поверталися до Києва зі Львова після чергового виступу. За попередніми даними, водій автобуса, в якому їхали артисти "Дизель шоу", не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.

Пізніше у грудні того ж року артистку посмертно нагородили орденом "За заслуги".

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть актора Роббі Колтрейна, відомого за роллю Хагріда у франшизі про Гаррі Поттера.