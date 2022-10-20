Відома російська актриса на смерть збила людину

Актриса стала відомою, зігравши з Миколою Караченцовим у телепостановці "Юнона та Авось" у 2000-х

Стало відомо, що російська актриса Анна Большова збила на смерть людини. ДТП сталося 14 жовтня у російському селі Грачівка.

Як повідомляє Telegram-каналу Baza, 46-річна актриса театру та кіно Анна Большова на своїй німецькій іномарці стала винуватцем аварії та збила жінку. Журналісти зазначають, що актриса на момент смертельної події була твереза, а за кермом була одна.

За деякою інформацією, причиною аварії могло стати те, що актриса не побачила у темряві пішохода та випадково наїхала на нього. "Це сільська неосвітлена дорога. Большова сама зателефонувала до поліції і викликала швидку", — повідомив інсайдер.

Врятувати постраждалу жінку не вдалося. Вона померла дорогою до приїзду лікарів. Де зараз знаходиться російська актриса, не повідомляється.

Анна Большова грала в таких серіалах як "Зупинка на вимогу", "Лісник", "Презумпція невинності", "Солдати 12" та інші. Вона стала відомою, зігравши з Миколою Караченцовим у телепостановці "Юнона та Авось" у 2000-х.

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