У ДТП загинув автор найшвидшого гола в історії футболу

Гевін Стоукс забив гол прямим ударом із центру поля

Сумні новини прийшли із Шотландії. Там загинув 30-річний футболіст Гевін Стоукс. Раніше ми розповідали про трагедії на футбольних матчах.

Як повідомляє місцева поліція, чоловік загинув у суботу вночі у ДТП. Він виїхав на кільце, втратив управління і машина перекинулася. Більше ніхто в аварії не постраждав, пише Daily Record.

Гевін Стоукс викликався до юнацьких збірних Шотландії, грав за "Данді Юнайтед". Але увійшов до історії увійшов, виступаючи за скромний "Меріхіл" у нижчій лізі Шотландії.

Справа в тому, що Гевін забив найшвидший гол в історії світового футболу. Сталося це у 2017 році у матчі "Меріхіл" — "Клайдбанк". Стоукс забив прямим ударом із центру поля, м’яч влетів у ворота через 2,1 секунди після стартового свистка.

Деякі помилково вважають, що гол Стоукса на другому місці. А рекорд належить Навату Аль-Абеду із Саудівської Аравії. Справді, Наваф забив м’яч за дві секунди, але пізніше результат поєдинку був анульований.

Раніше ми писали, що в матчі чемпіонату Індонезії внаслідок заворушень на трибунах загинули щонайменше 129 людей, близько 180 отримали поранення.