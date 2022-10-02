ТОП-10 футбольних трагедій: масову загибель фанатів спровокували злива, гранати та гол

Добірка матчів, які стали останніми для багатьох уболівальників

Шокуюча новина з Індонезії вразила футбольний світ. Після матчу "Персеба Сурабая" — "Арема" (3:2) виникли заворушення на трибунах. В результаті загинули щонайменше 129 людей, близько 180 отримали поранення. Серед жертв – п’ятирічна дитина.

На жаль, це не перший такий випадок в історії. "Телеграф" зробив добірку футбольних матчів, після яких можна було оголошувати жалобу.

Дерево не витримало натовп

5 квітня 1902 року сталася перша задокументована трагедія на футбольних стадіонах. У Глазго грали збірні Шотландії та Англії.

На стадіоні "Айброкс Парк" зібралося 70 тисяч глядачів. Напередодні була сильна злива. Промокла від дощу дерев’яна трибуна не витримала такого скупчення людей і впала.

Глядачі падали з 12-метрової висоти один на одного, а зверху їх придавило уламками трибуни. Внаслідок трагедії 25 людей загинуло, ще 517 отримали поранення різної тяжкості.

Так виглядав "Айброкс" після трагедії

У відповідь полетіли гранати

У Гані 9 травня 2001 року на стадіоні "Аккра" проходив поєдинок двох найтитулованіших команд країни — "Хартс оф Оук" зустрічався з "Асанте Котоко".

Заворушення спалахнули, коли фанати почали закидати поле пляшками та шматками сидінь. Поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Внаслідок паніки та тисняви загинули 126 людей.

Глядачі потрапили у пастку

15 квітня 1989 року в Шеффілді проходив півфінал Кубка Англії між "Ноттінгем Форест" та "Ліверпулем". Через дорожні затори тисячі вболівальників "Ліверпуля" приїхали до стадіону за кілька хвилин до стартового свистка.

У турнікетів утворилася божевільна тиснява. І тоді поліція ухвалила фатальне рішення — відчинила ворота без перевірки квитків. У результаті на центральній трибуні опинилося кілька тисяч "зайвих" уболівальників.

Ті, хто стояв по краях секторів, потрапили в пастку. Їх просто вдавлювали у залізну огорожу. Внаслідок цього загинули 96 уболівальників "Ліверпуля", ще 760 отримали поранення.

Трагедія на "Хіллсборо"

Бійня у Кубку чемпіонів

У Брюсселі на стадіоні "Ейзель" 29 травня 1985 року відбувся фінал Кубка чемпіонів між англійським "Ліверпулем" та італійським "Ювентусом".

Зіткнення на трибунах почалися ще до матчу, а зі стартовим свистком переросли у масову бійку. Уболівальники "Ліверпуля" кинулися у сусідній сектор до фанатів "Ювентуса". Італійці почали тікати, перебираючись через стіну, яка не витримала ваги та обрушилася, поховавши під собою десятки людей.

Внаслідок трагедії загинуло 39 людей, молодшому з них було лише 10 років. Ще близько 600 осіб отримали травми різної тяжкості.

Кривава дорога на мундіаль

16 жовтня 1996 року збірні Гватемали та Коста-Ріки виборювали путівку на чемпіонат світу. Але матч так і не був дограний. Під глядачами впала секція трибуни. У паніці та тисняві 82 особи загинули і принаймні 147 отримали поранення.

Смертельне рішення рефері

Збірні Перу та Аргентини розігрували путівку на Олімпійські ігри. 24 травня 1964 року вони зустрілися у Лімі. Аргентинці відкрили рахунок на початку другого тайму. А господарям поля вдалося забити гол перед фінальним свистком. Рефері спочатку взяття воріт зарахував, але після протестів аргентинських гравців змінив своє рішення.

На трибунах почалися заворушення, поліція застосувала сльозогінний газ. Це спровокувало тисняву. У результаті 328 загиблих та близько 4000 поранених.

Бійка в Порт-Саїді

1 лютого 2012 року в єгипетському Порт-Саїді грали "Аль-Масрі" та "Аль-Ахлі". Бійка на стадіоні розпочалася наприкінці матчу. Спроби поліції зупинити заворушення ні до чого не спричинили. В результаті 73 особи загинуло, поранення отримали понад тисячу людей.

Число загиблих приховано

СРСР назвав офіційну кількість загиблих — 66. Але очевидці схильніші до іншої цифри — 340. Це наслідки тисняви, яка сталася 20 жовтня 1982 року в Москві.

Того дня "Спартак" грав поєдинок Кубка УЄФА із голландським "Хаарлемом". Глядачі вже почали залишати стадіон, коли господарі поля забили гол. Частина вболівальників спробувала повернутись на арену, але зіткнулася з тими, хто виходив. На обмерзлих сходах люди падали і задихалися під вагою інших.

У хід пустили газ

Під час матчу відбіркового поєдинку ЧС-2010 між збірними командами Кот-д’Івуару та Малаві, який пройшов 29 березня 2009 року, на стадіон прорвалося близько п’яти тисяч осіб без квитків. Намагаючись хоч якось зупинити цей натовп, поліція застосувала сльозогінний газ, що лише посилило те, що відбувається. У тисняві загинули 22 людини, 132 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Поліція намагається домовитись із фанатами

Сховалися від урагану

Під час товариського матчу між збірними Непалу та Бангладеша 12 березня 1988 року загинуло 93 особи, понад 100 отримали травми.

Трагедія сталася з вини адміністрації спортивної арени, яка закрила сім вхідних воріт із восьми. Коли раптово налетів ураган із тропічною зливою та градом, близько тридцяти тисяч присутніх на матчі глядачів кинулися до виходу. Почалися паніка та тиснява.