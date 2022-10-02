ТОП-10 футбольных трагедий: массовую гибель фанатов спровоцировали ливень, гранаты и гол

Подборка матчей, которые стали последними для многих болельщиков

Шокирующая новость из Индонезии потрясла футбольный мир. После матча "Персебая Сурабая" — "Арема" (3:2) возникли беспорядки на трибунах. В результате погибли не менее 129 человек, около 180 получили ранения. Среди жертв — пятилетний ребенок.

Увы, это не первый такой случай в истории. "Телеграф" сделал подборку футбольных матчей после которых можно было объявлять траур.

Дерево не выдержало толпу

5 апреля 1902 года случилась первая задокументированная трагедия на футбольных стадионах. В Глазго играли сборные Шотландии и Англии.

На стадионе "Айброкс Парк" собрались 70 тысяч зрителей. Накануне был сильный ливень. Промокшая от дождя деревянная трибуна не выдержала такое скопление людей и обрушилась.

Зрители падали с 12-метровой высоты, друг на друга, а сверху их придавило обломками трибуны. В результате трагедии 25 человек погибло, еще 517 получили ранения различной тяжести.

Так выглядел "Айброкс" после трагедии

В ответ полетели гранаты

В Гане 9 мая 2001 года на стадионе "Аккра" проходил поединок двух самых титулованных команд страны – "Хартс оф Оук" встречался с "Асанте Котоко".

Беспорядки вспыхнули, когда фанаты начали забрасывать поле бутылками и кусками сидений. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В результате паники и давки погибли 126 человек.

Зрители попали в ловушку

15 апреля 1989 года в Шеффилде проходил полуфинал Кубка Англии между "Ноттингем Форест" и "Ливерпулем". Из-за дорожных заторов тысячи болельщиков "Ливерпуля" приехали к стадиону за несколько минут до стартового свистка.

У турникетов образовалась сумасшедшая давка. И тогда полиция приняла роковое решение — открыла ворота без проверки билетов. В итоге на центральной трибуне оказалось несколько тысяч "лишних" болельщиков.

Те, кто стоял по краям секторов попали в ловушку. Их просто вдавливали в железное ограждение. В результате погибли 96 болельщиков "Ливерпуля", еще 760 получили ранения.

Трагедия на "Хиллсборо"

Бойня в Кубке чемпионов

В Брюсселе на стадионе "Эйзель" 29 мая 1985 года состоялся финал Кубка чемпионов между английским "Ливерпулем" и итальянским "Ювентусом".

Столкновения на трибунах начались еще до матча, а со стартовым свистком переросли в массовую драку. Болельщики "Ливерпуля" бросились в соседний сектор к фанатами "Ювентуса". Итальянцы начали убегать, перебираясь через стену, которая не выдержала веса и обрушилась, похоронив под собой десятки людей.

В результате трагедии погибло 39 человек, младшему из них было всего 10 лет. Еще около 600 человек получили травмы различной тяжести.

Кровавая дорога на мундиаль

16 октября 1996 года сборные Гватемалы и Коста-Рики боролись за путевку на чемпионат мира. Но матч так и не был доигран. Под зрителями обрушилась секция трибуны. В панике и давке 82 человека погибли и по крайней мере 147 получили ранения.

Смертельное решение рефери

Сборные Перу и Аргентины разыгрывали путевку на Олимпийские игры. 24 мая 1964 года они встретились в Лиме. Аргентинцы открыли счет в начале второго тайма. А хозяевам поля удалось забить гол перед финальным свистком. Рефери сначала взятие ворот засчитал, но после протестов аргентинских игроков, поменял свое решение.

На трибунах начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ. Это спровоцировало давку. В итоге, 328 погибших и около 4000 раненых.

Драка в Порт-Саиде

1 февраля 2012 года в египетском Порт-Саиде играли "Аль-Масри" и "Аль-Ахли". Драка на стадионе началась в конце матча. Попытки полиции остановить беспорядки ни к чему не привели. В результате 73 человека погибло, ранения получили более тысячи человек.

Число погибших скрыли

СССР назвал официальное число погибших — 66. Но очевидцы более склонны к другой цифре — 340. Это последствия давки, которая произошла 20 октября 1982 года в Москве.

В тот день "Спартак" играл поединок Кубка УЕФА с голландским "Хаарлемом". Зрители уже начали покидать стадион, когда хозяева поля забили гол. Часть болельщиков попыталась вернуться на арену, но столкнулась с теми, кто выходил. На обледенелых ступеньках люди падали и задыхались под весом других.

В ход пустили газ

Во время матча отборочного поединка ЧМ-2010 года между сборными командами Кот-д’Ивуара и Малави, который прошел 29 марта 2009 года, на стадион проравалось около пять тысяч человек без билетов. Пытаясь хоть как-то остановить эту толпу, полиция применила слезоточивый газ, что лишь усугубило происходящее. В образовавшейся давке погибли 22 человека, 132 получили травмы различной степени тяжести.

Полиция пытается договориться с фанатами

Прятались от урагана

Во время товарищеского матча между сборными Непала и Бангладеша 12 марта 1988 года, погибло 93 человека, более 100 получили травмы.

Трагедия произошла по вине администрации спортивной арены, закрывшей семь входных ворот из восьми. Когда внезапно налетел ураган с тропическим ливнем и градом, около тридцати тысяч присутствовавших на матче зрителей бросились к выходу. Начались паника и давка.