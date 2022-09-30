Укр

О таком лишь мечтает Роналду! Украинский футболист установил невероятный рекорд

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Николай Лиховидов играет во Второй лиге Новость обновлена 30 сентября 2022, 20:38
Николай Лиховидов играет во Второй лиге

Николай Лиховидов сыграл профессиональный матч в 56 лет

В поединке Второй лиги чемпионата Украины по футболу произошло историческое событие. Президент одесского клуба "Реал Фарма" установил возрастной рекорд всех времен украинского футбола. Кстати, сейчас клубы УПЛ играют 5-й тур.

Николай Лиховидов вышел на замену на 72-й минуте матча против киевского "Рубикона". В возрасте 56 лет 8 месяцев и 4 дня! Об этом сообщил в Twitter Артур Валерко.

Таким образом, Лиховидов почти на год обновил свое собственное достижение.

Интересно, что нынешний руководитель "Реал Фармы" свой первый профессиональный матч сыграл в 45 лет! 30 июля 2011 года против "Прикарпатья".

Что касается сегодняшней игры, то одесский клуб добыл уверенную победу — 7:0. И в турнирной таблице идет на третьем месте.

Отметим, самым возрастным футболистом в УПЛ является бывший президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин, который в 2016 году вышел на поле в возрасте 42 года и 253 дня.

Теги:
#Футбол #Вторая лига #Вторая лига Украины #ФК Реал Фарма #Николай Лиховидов