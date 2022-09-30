Про таке лише мріє Роналду! Український футболіст встановив неймовірний рекорд

Микола Лиховидов зіграв професійний матч у 56 років

У поєдинку Другої ліги чемпіонату України з футболу відбулася історична подія. Президент одеського клубу "Реал Фарма" встановив віковий рекорд усіх часів українського футболу. До речі, нині клуби УПЛ грають 5-й тур.

Микола Лиховидов вийшов на заміну на 72-й хвилині матчу проти київського "Рубікону". У віці 56 років 8 місяців та 4 дні! Про це повідомив у Twitter Артур Валерко.

Таким чином, Лиховидов майже на рік оновив своє власне досягнення.

Цікаво, що нинішній керівник "Реал Фарми" свій перший професійний матч зіграв у 45 років! 30 липня 2011 року проти "Прикарпаття".

Щодо сьогоднішньоъ гри, то одеський клуб здобув впевнену перемогу — 7:0. І у турнірній таблиці йде на третьому місці.

Зазначимо, найвіковішим футболістом в УПЛ є колишній президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін, який у 2016 році вийшов на поле у віці 42 роки та 253 дні.