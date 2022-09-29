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росія переступила межу в Криму! Наслідки будуть жахливими

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Футбольні клуби Криму хочуть перевести до чемпіонату Росії
Футбольні клуби Криму хочуть перевести до чемпіонату Росії

У Кремлі готують футбольну анексію українських територій

Міжнародні спортивні санкції не зупиняють росію, а навпаки провокують до радикальніших дій. Нещодавно УЄФА заборонив російській збірній брати участь у відборі на Євро-2024. Відповідь не забарилася.

Щоб насолити Європі росія має намір включити кримські футбольні клуби до свого національного чемпіонату. Для цього вже створили робочу групу. І збираються провести ліцензування команд для подальшого переведення в нижчі ліги чемпіонату росії, повідомляє sport.ru.

Нагадаємо, що позиція УЄФА незмінна з 2014 року. Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення заборонити кримським клубам грати у змаганнях, організованих російським футбольним союзом.

Наслідки будуть найжорстокішими. Якщо зараз росію відсторонили від змагань "до подальшого повідомлення", то у разі футбольної анексії Криму росію викинуть із європейського футболу назавжди.

Раніше росіяни звинуватили тренера збірної України у порушенні кодексу УЄФА. І вимагали покарання для Олександра Петракова.