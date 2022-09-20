Офіційно: росію не допустили до Євро-2024
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Свято футболу пройде без росіян
Збірна росії з футболу, яка відсторонена від міжнародних змагань, не братиме участі у чемпіонаті Європи-2024.
Про це повідомив Російський футбольний союз (РФС) в Instagram. Причиною усунення є повномасштабне вторгнення рф в Україну. В організації зазначили, що спробують оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді у Лозанні (CAS).
"Збірна росії не братиме участі у жеребкуванні відбірного етапу ЄВРО-2024.
Причина – лютневе рішення УЄФА про призупинення виступу російських збірних та клубів у змаганнях під егідою організації, яке діє "до подальшого повідомлення".
Рішення УЄФА було оскаржене РФС у Спортивному арбітражному суді у Лозанні, який у липні відмовив у задоволенні апеляції.
В цей час Союз очікує на повний текст рішення CAS, за підсумками вивчення якого буде прийнято рішення про подальші кроки в рамках юридичного захисту", — йдеться у повідомленні РФС.
Додамо, жеребкування Євро-2024 відбудеться 9 жовтня 2022 року у виставковому центрі у Франкфурті. Фінальний раунд турніру пройде у Німеччині у червні/липні 2024 року.
Нагадаємо, у росії депутат зраділа відстороненню збірної, адже раніше російські футболісти лише ганьбили країну.
Раніше повідомлялося, що РФС хоче покарати тренера збірної України за висловлювання проти рф.