Офіційно: росію не допустили до Євро-2024

Свято футболу пройде без росіян

Збірна росії з футболу, яка відсторонена від міжнародних змагань, не братиме участі у чемпіонаті Європи-2024.

Про це повідомив Російський футбольний союз (РФС) в Instagram. Причиною усунення є повномасштабне вторгнення рф в Україну. В організації зазначили, що спробують оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді у Лозанні (CAS).

"Збірна росії не братиме участі у жеребкуванні відбірного етапу ЄВРО-2024.

Причина – лютневе рішення УЄФА про призупинення виступу російських збірних та клубів у змаганнях під егідою організації, яке діє "до подальшого повідомлення".

Рішення УЄФА було оскаржене РФС у Спортивному арбітражному суді у Лозанні, який у липні відмовив у задоволенні апеляції.

В цей час Союз очікує на повний текст рішення CAS, за підсумками вивчення якого буде прийнято рішення про подальші кроки в рамках юридичного захисту", — йдеться у повідомленні РФС.

Додамо, жеребкування Євро-2024 відбудеться 9 жовтня 2022 року у виставковому центрі у Франкфурті. Фінальний раунд турніру пройде у Німеччині у червні/липні 2024 року.

Нагадаємо, у росії депутат зраділа відстороненню збірної, адже раніше російські футболісти лише ганьбили країну.

Раніше повідомлялося, що РФС хоче покарати тренера збірної України за висловлювання проти рф.