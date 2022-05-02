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росію ізолюють від футболу: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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росію ізолюють від футболу: подробиці Новина оновлена 02 травня 2022, 21:50

УЄФА усунув росію від європейських турнірів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунув росію від участі в єврокубках сезону 2022/23 років.

Про це проінформувала пресслужба УЄФА.

Зазначається, що нові обмеження вводяться в додаток до ухваленого 28 лютого рішення про усунення російських команд від участі в матчах турнірів УЄФА.

Зокрема, зазначається, що росія не братиме участь у:

  • Лізі націй УЄФА 2022/23;
  • ЄВРО-2022 серед жінок (фінальний турнір);
  • європейської кваліфікації на ЧС-2023 серед жінок;
  • чемпіонаті Європи до 21 року 2021-23.

Також клуби з росії не будуть допущені до Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій, Ліги чемпіонів серед жінок та Юнацької ліги, що проводяться УЄФА. Аналогічно її команди не братимуть участі у турнірах з футзалу.

Окремо там зазначили, що заявку Росії на проведення Євро-2028/2032 відхилено.

Як повідомлялося раніше, через повномасштабне воєнне вторгнення в Україну російських спортсменів усунули від більшості міжнародних змагань.

Через це російська держдума вже почала шукати альтернативних місць для проведення своїх спортивних заходів.

Теги:
#Футбол #УЄФА #Росія
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