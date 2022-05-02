росію ізолюють від футболу: подробиці
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УЄФА усунув росію від європейських турнірів
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунув росію від участі в єврокубках сезону 2022/23 років.
Про це проінформувала пресслужба УЄФА.
Зазначається, що нові обмеження вводяться в додаток до ухваленого 28 лютого рішення про усунення російських команд від участі в матчах турнірів УЄФА.
Зокрема, зазначається, що росія не братиме участь у:
- Лізі націй УЄФА 2022/23;
- ЄВРО-2022 серед жінок (фінальний турнір);
- європейської кваліфікації на ЧС-2023 серед жінок;
- чемпіонаті Європи до 21 року 2021-23.
Також клуби з росії не будуть допущені до Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій, Ліги чемпіонів серед жінок та Юнацької ліги, що проводяться УЄФА. Аналогічно її команди не братимуть участі у турнірах з футзалу.
Окремо там зазначили, що заявку Росії на проведення Євро-2028/2032 відхилено.
Як повідомлялося раніше, через повномасштабне воєнне вторгнення в Україну російських спортсменів усунули від більшості міжнародних змагань.
Через це російська держдума вже почала шукати альтернативних місць для проведення своїх спортивних заходів.
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