росію ізолюють від футболу: подробиці

УЄФА усунув росію від європейських турнірів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунув росію від участі в єврокубках сезону 2022/23 років.

Про це проінформувала пресслужба УЄФА.

Зазначається, що нові обмеження вводяться в додаток до ухваленого 28 лютого рішення про усунення російських команд від участі в матчах турнірів УЄФА.

Зокрема, зазначається, що росія не братиме участь у:

Лізі націй УЄФА 2022/23;

ЄВРО-2022 серед жінок (фінальний турнір);

європейської кваліфікації на ЧС-2023 серед жінок;

чемпіонаті Європи до 21 року 2021-23.

Також клуби з росії не будуть допущені до Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій, Ліги чемпіонів серед жінок та Юнацької ліги, що проводяться УЄФА. Аналогічно її команди не братимуть участі у турнірах з футзалу.

Окремо там зазначили, що заявку Росії на проведення Євро-2028/2032 відхилено.

Як повідомлялося раніше, через повномасштабне воєнне вторгнення в Україну російських спортсменів усунули від більшості міжнародних змагань.

Через це російська держдума вже почала шукати альтернативних місць для проведення своїх спортивних заходів.