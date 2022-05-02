россию изолируют от футбола: подробности
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УЕФА отстранил россию от европейских турниров
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил россию от участи в еврокубках сезона 2022/23 годов.
Об этом проинформировала пресс-служба УЕФА.
Отмечается, что новые ограничения вводятся в добавку к уже принятому 28 февраля решению об отстранении российских команд от участия в матчах турниров УЕФА.
В частности, отмечается, что россия не будет участвовать в:
- Лиге наций УЕФА 2022/23;
- ЕВРО-2022 среди женщин (финальный турнир);
- европейской квалификации на ЧМ-2023 среди женщин;
- чемпионате Европы до 21 года 2021-23.
Также клубы из россии не будут допущены к Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Лиге чемпионов среди женщин и Юношеской лиге, проводимых УЕФА. Аналогично ее команды не будут участвовать в турнирах по футзалу.
Отдельно там отметили, что заявка россии на проведение Евро-2028/2032 отклонена.
Как сообщалось ранее, из-за полномасштабного военного вторжения в Украину российских спортсменов отстранили от большинства международных соревнований.
Из-за этого российская госдума уже начала искать альтернативные места для проведения своих спортивных мероприятий.
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