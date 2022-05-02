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россию изолируют от футбола: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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россию изолируют от футбола: подробности Новость обновлена 02 мая 2022, 21:50

УЕФА отстранил россию от европейских турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил россию от участи в еврокубках сезона 2022/23 годов.

Об этом проинформировала пресс-служба УЕФА.

Отмечается, что новые ограничения вводятся в добавку к уже принятому 28 февраля решению об отстранении российских команд от участия в матчах турниров УЕФА.

В частности, отмечается, что россия не будет участвовать в:

  • Лиге наций УЕФА 2022/23;
  • ЕВРО-2022 среди женщин (финальный турнир);
  • европейской квалификации на ЧМ-2023 среди женщин;
  • чемпионате Европы до 21 года 2021-23.

Также клубы из россии не будут допущены к Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Лиге чемпионов среди женщин и Юношеской лиге, проводимых УЕФА. Аналогично ее команды не будут участвовать в турнирах по футзалу.

Отдельно там отметили, что заявка россии на проведение Евро-2028/2032 отклонена.

Как сообщалось ранее, из-за полномасштабного военного вторжения в Украину российских спортсменов отстранили от большинства международных соревнований.

Из-за этого российская госдума уже начала искать альтернативные места для проведения своих спортивных мероприятий.

Теги:
#Футбол #УЕФА #Россия
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