Укр

"Жизнь у спортсмена очень коротка, а они ее отбирают": в россии высказались об отстранении фигуристов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Татьяна Тарасова Новость обновлена 31 марта 2022, 00:13
Татьяна Тарасова

Россиянке указали, что настоящие бандиты находятся в кремле.

В среду, 30 марта, на 35-й день полномасштабного вторжения рф в Украину заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Федерация фигурного катания россии (ФФКР) оспаривает решение об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

Соответствующее интервью Тарасовой вышло на сайте matchtv.

ФФКР оспаривает решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении россиян со всех турниров под своей эгидой в Спортивном арбитражном суде (CAS), а Тарасова считает, что российские спортсмены стали жертвами в этой ситуации. Более того, тренер уверена, что "бандиты отбирают у российских спортсменов жизнь".

"Я очень рада, что наша федерация оспаривает это решение. Потому что так это дело оставлять невозможно. Ни за что сняли людей с чемпионата мира. Юниоров и детей сняли! Ни стыда у них нет, ни совести. В чем виноваты российские спортсмены? Совесть бы имели. Жизнь у спортсмена очень коротка, а они ее вообще отбирают. Бандиты!", — цитирует Тарасову "Чемпионат".

На сайте sports.ru под соответствующей новостью в комментариях напомнили Тарасовой об украинских детях, которых убили российские войска.

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Ранее сообщалось, что российский спортсмен надел чужую медаль на митинге путина 18 марта.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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