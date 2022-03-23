На путинском "шабаше" в Москве заметили ряженого спортсмена

Гимнаст-рашист пришел на митинг с чужой медалью.

Российский гимнаст Иван Куляк, который на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину приклеил на свою экипировку на соревнованиях рашистский символ Z, оказался на митинге кровавого диктатора владимира путина в Москве 18 марта. Примечательно, что гимнаст одел на себя олимпийскую медаль Рио-2016, хотя выступает на взрослом уровне всего пару лет.

На это обратил внимание украинский скелетонист Владислав Гераскевич на своей странице в Twitter.

Гераскевич призвал международные спортивные федерации навсегда дисквалифицировать спортсмена-рашиста.

"На первом фото виден Иван, тот самый парень из второго фото. На его шее медаль с Олимпиады Рио-2016. Интересный факт, что Ивану тогда было 14 лет, и он не выступал на ОИ. Наверное, это нормально для них – брать чужие вещи. О каких олимпийских ценностях можно говорить? Таких спортсменов следует навсегда выгнать с международной арены. Это фото с концерта в "Лужниках", концерта, организованного в поддержку войны и убийства украинцев", – написал Гераскевич.

Отметим, российские гимнастки Дина и Арина Аверины, которые посетили митинг путина, для соцсетей "стерли" со снимков букву Z. Примечательно, что двукратный олимпийский чемпион лишился главного спонсора, посетив путинский "шабаш" в Москве.