Стыдятся? Путинские гимнастки замазали букву Z на фото

Спортсменки пришли на митинг путина, а затем стерли рашистский символ.

На днях на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину кровавый диктатор владимир путин устроил митинг в Москве, куда пришли и лояльные режиму звезды российского спорта гимнастки Дина и Арина Аверины. Спортсменки заявились на "шабаш" в куртках, на которых была буква "Z", однако в их соцсетях эта буква была замазана.

На это обратили внимание пользователи сети.

Аверины появились на сцене в куртках с символом рашистов, а вот у себя в соцсетях гимнастки опубликовали фото уже без этой буквы. Почему снимки были "отфотошоплены" неизвестно. Возможно, спортсменкам стало стыдно, ведь российская техника с буквой Z убивает мирных жителей Украины, в том числе женщин и детей.

Сестры Аверины пришли на митинг путина с буквой Z на куртках

На официальном канале гимнасток Авериных букву Z стерли

Напомним, Дина Аверина является серебряной призершей Олимпиады в Токио, Арина на Играх заняла 4-е место.

Ранее сообщалось, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о своем отношении к российским спортсменам, которые наносят на свою форму букву "Z". Также спортсменка высказалась и о путинском "шабаше" в Москве. Напомним, митинг в поддержку президента рф посетили ряд известных российских атлетов.