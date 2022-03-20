Укр

Стыдятся? Путинские гимнастки замазали букву Z на фото

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Сестры Аверины посетили митинг путина 18 марта Новость обновлена 20 марта 2022, 00:23
Сестры Аверины посетили митинг путина 18 марта

Спортсменки пришли на митинг путина, а затем стерли рашистский символ.

На днях на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину кровавый диктатор владимир путин устроил митинг в Москве, куда пришли и лояльные режиму звезды российского спорта гимнастки Дина и Арина Аверины. Спортсменки заявились на "шабаш" в куртках, на которых была буква "Z", однако в их соцсетях эта буква была замазана.

На это обратили внимание пользователи сети.

Аверины появились на сцене в куртках с символом рашистов, а вот у себя в соцсетях гимнастки опубликовали фото уже без этой буквы. Почему снимки были "отфотошоплены" неизвестно. Возможно, спортсменкам стало стыдно, ведь российская техника с буквой Z убивает мирных жителей Украины, в том числе женщин и детей.

Сестры Аверины пришли на митинг путина с буквой Z на куртках
Сестры Аверины пришли на митинг путина с буквой Z на куртках
На официальном канале гимнасток Авериных букву Z стерли
На официальном канале гимнасток Авериных букву Z стерли

Напомним, Дина Аверина является серебряной призершей Олимпиады в Токио, Арина на Играх заняла 4-е место.

Ранее сообщалось, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о своем отношении к российским спортсменам, которые наносят на свою форму букву "Z". Также спортсменка высказалась и о путинском "шабаше" в Москве. Напомним, митинг в поддержку президента рф посетили ряд известных российских атлетов.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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