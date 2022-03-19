Украинская спортсменка разнесла путинский "шабаш" в Москве

Гимнастка показала, как российские спортсмены поддерживают убийство украинцев.

В субботу, 19 марта, на 24-й день полномасштабного вторжения рф в Украину гимнастка Анна Ризатдинова высказалась о российских спортсменах, которые пришли поддержать кровавого диктатора владимира путина на митинге 18 марта.

Соответствующий пост Анна опубликовала на своей страничке в Instagram.

Украинка не понимает, почему российские спортсмены, которых после агрессии рф отстранили от международных соревнований, пишут, что "спорт — вне политики". При этом звезды российского спорта охотно приходят на мероприятия российской власти, атлеты лепят букву Z (символ войны) на свою амуницию и инвентарь, а в спортивным школах тренеры выстраивают детей в виде той самой буквы. Ризатдинова отметила, что россияне таким образом поддерживают геноцид украинцев, что устраивают путинские войска.

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"Что мы видим на последнем фото? (российские спортсмены пришли на митинг за путина, — прим. ред.) Это похоже "на пир во время чумы"! Как можно устраивать праздники во время того, как в Украине ваши же убивают невинных людей, разрушают города и дома! И после увиденного вы хотите сказать, что "спорт — вне политики"?!

Использовать детей в пропаганде чего-либо это низко. Так как они не могут понимать того что пропагандируют. Получается что это политическое изнасилование! Другое дело, взрослые спортсмены, которые осознанно надевают экипировку с буквой "Z". Я четко понимаю, что вам сказали участвовать в этом всем ваши тренеры. Но вы хоть понимаете, что означает ваш символ "Z"?! Вы не "Za победу", вы "Za геноцид в Украине"", — написала Ризатдинова.

Напомним, посетили митинг путина в Москве несколько звездных российских спортсменов.