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На путінському "шабаші" у Москві помітили ряженого спортсмена

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Іван Куляк Новина оновлена 23 березня 2022, 23:11
Іван Куляк

Гімнаст-рашист прийшов на мітинг із чужою медаллю.

Російський гімнаст Іван Куляк, який на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну приклеїв на своє екіпірування на змаганнях рашистський символ Z, опинився на мітингу кривавого диктатора володимира путіна в Москві 18 березня. Примітно, що гімнаст одягнув на себе олімпійську медаль Ріо-2016, хоча виступає на дорослому рівні лише пару років.

На це звернув увагу український скелетоніст Владислав Гераскевич на своїй сторінці у Twitter.

Гераскевич закликав міжнародні спортивні федерації назавжди дискваліфікувати спортсмена-рашиста.

"На першому фото видно Івана, того самого хлопця з другого фото. На його шиї медаль з Олімпіади Ріо-2016. Цікавий факт, що Івану тоді було 14 років, і він не виступав на ОІ. Напевно, це нормально для них – брати чужі речі. Про які олімпійські цінності можна говорити? Таких спортсменів слід назавжди вигнати з міжнародної арени. Це фото з концерту в "Лужниках", концерту, організованого на підтримку війни та вбивства українців", — написав Гераскевич.

Зазначимо, російські гімнастки Діна та Аріна Аверіни, які відвідали мітинг путіна, для соцмереж "стерли" зі знімків букву Z. Примітно, що дворазовий олімпійський чемпіон втратив головного спонсора, відвідавши путінський "шабаш" у Москві.

Теги:
#Україна #Скелетон #Спортивна гімнастика #Війна з Росією #Владислав Гераскевич
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