Укр

Российский чемпион поплатился за посещение путинского "шабаша"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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владимир путин и Евгений Рылов Новость обновлена 22 марта 2022, 15:28
владимир путин и Евгений Рылов

Спортсмен посетил митинг в Москве.

Во вторник, 22 марта, на фоне полномасштабного вторжения в Украину компания Speedo разорвала контракт с российским топ-пловцов Евгением Рыловым, который посетил митинг кровавого диктатора владимира путина.

Об этом сообщает insidethegames.

По информации источника, компания, которая занимается производством экипировки для плавания, отказалась от сотрудничества с российским пловцом после того, как Рылов пришел на митинг путина 18 марта в Москве.

"Мы можем подтвердить, что немедленно разорвали контракт с Рыловым после его участия в мероприятии в "Лужниках"", — сообщили в Speedo.

Добавим, что большинство спортивных федераций отстранили россиян от участия в международных турнирах после полномасштабного вторжения рф в Украину. В водных видах спорта ситуация пока обратная. Международная федерация плавания (FINA) допустила россиян до соревнований.

Справка: Евгений Рылов — двукратный олимпийский чемпион. Победил на Играх в Токио в плавании на спине на дистанциях 100 м и 200 м.

Ранее сообщалось, что украинская спортсменка жестко прошлась по участниках митинга путина.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Война с Россией
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