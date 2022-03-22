Российский чемпион поплатился за посещение путинского "шабаша"
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Спортсмен посетил митинг в Москве.
Во вторник, 22 марта, на фоне полномасштабного вторжения в Украину компания Speedo разорвала контракт с российским топ-пловцов Евгением Рыловым, который посетил митинг кровавого диктатора владимира путина.
Об этом сообщает insidethegames.
По информации источника, компания, которая занимается производством экипировки для плавания, отказалась от сотрудничества с российским пловцом после того, как Рылов пришел на митинг путина 18 марта в Москве.
"Мы можем подтвердить, что немедленно разорвали контракт с Рыловым после его участия в мероприятии в "Лужниках"", — сообщили в Speedo.
Добавим, что большинство спортивных федераций отстранили россиян от участия в международных турнирах после полномасштабного вторжения рф в Украину. В водных видах спорта ситуация пока обратная. Международная федерация плавания (FINA) допустила россиян до соревнований.
Справка: Евгений Рылов — двукратный олимпийский чемпион. Победил на Играх в Токио в плавании на спине на дистанциях 100 м и 200 м.
Ранее сообщалось, что украинская спортсменка жестко прошлась по участниках митинга путина.