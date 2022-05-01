Укр

"Прыжки с трамплина в песок и бобслей на верблюдах": в рф нашли нелепое место для зимнего спорта

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Российский лыжник на песке Новость обновлена 01 мая 2022, 18:44
Российский лыжник на песке

Россиянин предложил проводить международные соревнования в ОАЭ.

Пока большинство российских спортсменов отстранены от международных соревнований из-за полномасштабной агрессии рф в Украине, депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что ОАЭ готово организовать соревнования для россиян.

Соответствующее заявление депутата доступно на rsport.

Свищев отметил, что ОАЭ даже готово проводить некоторые соревнования по зимним видам спорта.

"По итогам моей встречи с представителем ОАЭ, могу сказать, что арабские партнеры заинтересованы в привлечении российского опыта по организации и проведению спортивных мероприятий. Готовы сотрудничать в сфере киберспорта, принимать соревнования по разным видам спорта, включая некоторые зимние. И что еще позитивно – они готовы проводить у себя сезонные сборы российских спортсменов. И мы настроены на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество", — заявил Свищев.

В россии высмеяли заявление чиновника. Некоторые пользователи пошутили, что россияне будут соревноваться в новых дисциплинах — Прыжках с трамплина в песок и бобслее на верблюдах.

В сети высмеяли идею проведения соревнований с зимних видов спорта в ОАЭ
В сети высмеяли идею проведения соревнований с зимних видов спорта в ОАЭ

Ранее сообщалось, что президент рф владимир путин остался недоволен итогами Олимпиады-2022. К слову, на встрече с российскими олимпийцами кровавый диктатор решил неформально побеседовать с юной фигуристкой.

Теги:
#Украина #ОАЭ #Россия #Война с Россией
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