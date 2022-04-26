Укр

Недовольному путину доложили об Олимпиаде: "Лучшие по количеству четвертых мест"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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владимир путин на открытии Игр в Пекине Новость обновлена 26 апреля 2022, 21:04
владимир путин на открытии Игр в Пекине

Кровавый диктатор потребовал отчет об Олимпиаде в Пекине

Президент рф владимир путин остался недовольным 9-м местом сборной олимпийского комитета россии (ОКР) на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Об этом путин заявил на совещании по развитию физической культуры и спорта, передает rsport.

путин отметил, что россия не досчиталась медалей на Играх-2022, и ждет отчета от министра спорта рф Олега Матыцина.

"Итоговое место в общекомандном зачете нашей сборной все-таки ниже, чем было запланировано в стратегии развития спорта. Прошу министра спорта сегодня, конечно, об этом доложить", – сказал путин.

Матыцин сообразил, что любую неудачу можно преподнести как успех, и заявил, что сборная россии стала лучшей по количеству четвертых мест на Играх. Также министр назвал причины неудачи ОКР на Олимпиаде в Пекине.

"У нас отсутствует ряд спортивных объектов для подготовки спортсменов на территории рф. Были и субъективные причины, такие как недопуск и намеренные препятствия для участия российских спортсменов в Олимпиаде", — цитирует Матыцина Матч ТВ.

В сети высмеяли и заявление путина, и слова Матыцина.

В сети высмеяли заявление путина и доклад Матыцина
В сети высмеяли заявление путина и доклад Матыцина

Ранее сообщалось, что путин сыпался комплиментами в адрес 16-летней фигуристки. Напомним, президент рф вспомнил о конвенции ООН, говоря об отстраненных российских спортсменах.

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