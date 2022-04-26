Укр

"Дед кукухой поехал": в сети высмеяли слова путина о спорте

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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владимир путин Новость обновлена 26 апреля 2022, 17:46
владимир путин

Президент рф провел встречу с "олимпийцами".

Во вторник, 26 апреля, на 62-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент россии владимир путин встретился с призерами Олимпийских игр-2022 и поговорил о спорте.

Об этом сообщает sports.ru.

путин, говоря об отстранении российских спортсменов, заявил, что международные организации сделали это, нарушив права человека. Кровавый диктатор даже сослался на декларацию ООН.

"Отстранение атлетов России и Беларуси не только нарушило основополагающие принципы спорта, открыто и цинично были попраны базовые права человека, Всеобщая декларация прав человека, принятая генассамблеей ООН в 1948-м – там прямо все записано. Дело не в статусе – не в политическом, правовом или международном статусе страны, которую представляет спортсмен. Дело в самом человеке – спортсмене. Попраны именно эти права", — заявил путин.

Также президент рф отметил, что российских спортсменов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам – исходя из их гражданства и национальности и это никак не совместимо с принципами олимпизма и паралимпизма.

В сети высмеяли слова путина, который специально умалчивает о главной причине отстранения российских спортсменов— нападении на Украину. Один из пользователей предположил, что "дед (путин, — Ред.) поехал кукухой".

В сети высмеяли заявление путина о спорте вне политики
В сети высмеяли заявление путина о спорте вне политики

Добавим, что путина особо расстроило отстранение пловца Евгения Рылова, которого дисквалифицировали за посещение Z-шабаша.

Ранее сообщалось, что россия планирует проводить альтернативную Олимпиаду.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Война с Россией
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