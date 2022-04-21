В россии заговорили об альтернативной Олимпиаде: в сети смеются
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 275
Российским спортсменам в большинстве видов спорта запрещено выступать на международном уровне.
В четверг, 21 апреля, на 57-й день полномасштабного вторжения рф в Украину депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков предложил проводить в россии "альтернативную Олимпиаду".
Данной идеей депутат поделился в ходе онлайн-встречи с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным, передает Sports.ru.
"Участвовать смогут абсолютно все спортсмены, поддерживающие лозунг "спорт вне политики". Неважно, из дружественной страны атлет или нет. Мы покажем всему миру, как нужно относиться к спорту. В условиях международной спортивной изоляции альтернативные соревнования станут лучшим стимулом для тренировок", — заявил Бурлаков.
В сети высмеяли идею Бурлакова:
Напомним, Карякина выбросили из международных турниров по шахматам, ведь он публично поддержал путина и войну в Украине.
Ранее сообщалось, что российских паралимпийцев не пустили на Паралимпиаду в Пекине. После этого россияне провели "альтернативную Паралимипаду". Недавно российский министр пожаловался на нехватку спортивной экипировки в стране.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-