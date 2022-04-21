Укр

В россии заговорили об альтернативной Олимпиаде: в сети смеются

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Российские спортсмены Новость обновлена 21 апреля 2022, 22:13
Российские спортсмены

Российским спортсменам в большинстве видов спорта запрещено выступать на международном уровне.

В четверг, 21 апреля, на 57-й день полномасштабного вторжения рф в Украину депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков предложил проводить в россии "альтернативную Олимпиаду".

Данной идеей депутат поделился в ходе онлайн-встречи с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным, передает Sports.ru.

"Участвовать смогут абсолютно все спортсмены, поддерживающие лозунг "спорт вне политики". Неважно, из дружественной страны атлет или нет. Мы покажем всему миру, как нужно относиться к спорту. В условиях международной спортивной изоляции альтернативные соревнования станут лучшим стимулом для тренировок", — заявил Бурлаков.

В сети высмеяли идею Бурлакова:

В сети высмеяли идею о проведении в россии альтернативной Олимпиады
В сети высмеяли идею о проведении в россии альтернативной Олимпиады

Напомним, Карякина выбросили из международных турниров по шахматам, ведь он публично поддержал путина и войну в Украине.

Ранее сообщалось, что российских паралимпийцев не пустили на Паралимпиаду в Пекине. После этого россияне провели "альтернативную Паралимипаду". Недавно российский министр пожаловался на нехватку спортивной экипировки в стране.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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