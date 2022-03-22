В кремле бесятся после бана путинского шахматиста

В россии недовольны решением международной организации.

Во вторник, 22 марта, на 27-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала российского шахматиста Сергея Карякина, который публично поддерживал войну владимира путина в Украине. В кремле считают данное решение несправедливым.

Пресс-секретарь кровавого диктатора владимира путина Дмитрий Песков в комментарии для interfax призвал ФИДЕ пересмотреть свой вердикт.

Песков заявил, что спорт, в том числе и шахматы, должны оставаться вне политики, а Карякин, как гражданин рф, может высказывать свое мнение.

"Когда происходят такие события (война в Украине, — прим ред.), любой гражданин рф имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию. Никто не может российского гражданина лишить такого права", — заявил Песков.

Отметим, ФИДЕ признало Карякина виновным в нарушении Кодекса этики и дисквалифицировало шахматиста на полгода.

Напомним, Карякин является уроженцем Симферополя, до 2009 года шахматист представлял Украину.

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