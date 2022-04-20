"Купите сыну лапти": российский министр пожаловался на санкции Запада

Чиновник рассказал о нехватке спортивного инвентаря

Санкции Запада и массовый уход компаний из российского рынка ощутил на себе министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Соответствующий комментарий чиновника доступен на Матч ТВ.

На вопрос о международных санкциях Абаренов ответил, что в Московской области не хватает спортивного инвентаря для детей, в частности для хоккеистов. После ухода нескольких компаний с рынка заменить их ни по качеству, ни по количеству пока не возможно. Кроме того, подобные трудности наблюдаются и в фехтовании и стрельбе. Дмитрий добавил, что не может купить сыну бутсы из-за нехватки товара в магазинах.

"Есть и нюанс, который действительно беспокоит, — инвентарь. 1 сентября набор в хоккейные секции, а с формой большие проблемы, особенно с пластиковой защитой. Несколько компаний ушли с рынка, ни по качеству, ни по объемам замены им нет. Активно продумываем варианты, что-то можно найти на вторичном рынке, потому что зарубежный оригинал, даже если удастся его достать, обойдется в неподъемную сумму. А набор по стране прогнозируется колоссальный. Есть похожие трудности в фехтовании, стрельбе. Сын вот футбольные бутсы не может купить. Найдет, конечно, но такого, как раньше, когда пришел в магазин и выбрал, больше нет, нужно выкручиваться", — рассказал Абаренов.

В сети высмеяли заявление министра, отметив, чтобы он купил сыну лапти.

В сети высмеяли слова Дмитрия Абаренова о нехватке спортивного инвентаря

Ранее сообщалось, что российских теннисистов не допустили до ТБШ "Уимблдон-2022".

Напомним, футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко назвал единственного игрока сборной рф, который хоть как-то поддержал Украину после полномасштабного вторжения россии.