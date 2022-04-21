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Война – день 57: мир говорит об эвакуации из Мариуполя, пока оккупанты его беспощадно уничтожают

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Битва за Донбасс продолжается Новость обновлена 21 апреля 2022, 00:13
Битва за Донбасс продолжается

Оперативно о главном 21 апреля

Украина противостоит российским оккупантам 57-й день подряд. Одним из основных направлений активных боевых действий остается заблокированный Мариуполь , который россияне пытаются взять любой ценой. В городе все еще находятся тысячи мирных жителей, в связи с чем военные полка "Азов" обратились к власти с призывом об эвакуации. После этого Михаил Подоляк и Давид Арахамия заявили, что готовы ехать в город и договариваться. Между тем, страны НАТО заявили о готовности помочь в эвакуации людей из Мариуполя, однако все зависит от российских боевиков, которые до этого срывали все договоренности.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 21 апреля. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

Напомним, что о ключевых событиях российско-украинской войны за 18 апреля можно прочитать в материале: "Война — день 54: ВСУ освобождают Харьковщину, оккупанты со злости жгут ракетами".

А информация за 19 апреля доступна здесь: "Война — день 55: россияне перешли в наступление на востоке и юге Украины и бомбят города".

Главные события 20 апреля можно узнать в новости: "Война — день 56: россияне штурмуют юг, восток и бомбят Мариуполь, а Запад помогает Украине тяжелым вооружением".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Онлайн #Текстовая трансляция #21 апреля
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