"Сама устроила - сама победила": россия провела "альтернативную Паралимпиаду"

На Паралимпиаду в Пекине россиян не пустили.

В воскресенье, 20 марта, на 25-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Ханты-Мансийске завершилась путинская Паралимпиада — соревнования "Мы вместе. Спорт".

Об этом сообщает sports.ru.

россия выиграла медальный зачет "альтернативных Паралимпийских игр", опередив команду Беларуси, Армении и Казахстана, а также сборную Таджикистана, которая осталась без наград. Соревнования проходили в шести видах спорта – лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах и следж-хоккее.

Медальный зачет "альтернативной Паралимпиады-2022"

Медальный зачет (всего – золото – серебро – бронза)

россия – 106 (39-40-27) Беларусь – 16 (5-2-9) Армения – 1 (1-0-0) Казахстан – 1 (0-0-1)

В сети высмеяли данные соревнования, пошутив, что вскоре россия проведет альтернативный чемпионат мира по футболу.

Реакция сети на "альтернативную Паралимпиаду" в россии

Напомним, российских паралимпийцев, как и других спортсменов из страны-агрессора, отстранили от международных соревнований после вторжения путинских войск в Украину. В итоге на Паралимпиаде, что проходила в Пекине, россиян не было. Сборная Украины триумфально завершила ПИ-2022 с историческим результатом — второе место в медальном зачете и 29 выигранных наград, что является национальным рекордом.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки замазали букву Z на фото после путинского "шабаша" в Москве.