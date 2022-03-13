Укр

Украина с рекордом завершила Паралимпийские игры в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Украинские паралимпийцы Новость обновлена 13 марта 2022, 15:39
Украинские паралимпийцы

Украинцы с рекордным количеством медалей завершили игры.

В воскресенье, 13 марта, на 18-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Пекине завершились зимние Паралимпийские игры, на которых блестяще выступили украинские спортсмены.

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины в Facebook.

В последний соревновательный день эстафетная сборная Украины выиграла "золото" — 11-е для Украины на Паралимпиаде-2022.

Лыжники Григорий Волчинский, Дмитрий Суярко с гайдом Александром Никоновичем, Василий Кравчук, Анатолий Ковалевский с гайдом Александром Мукшиным победили в эстафете 4х2,5 км.

"Ребята были сегодня мощной украинской армией здесь, в Пекине, одержав победу для Украины. Да и наша Армия, ВСУ, все, кто защищает в эти дни Украину, победят! Украина победит!", — гласит сообщение от пресс-службы НПКУ.

Медальный зачет Паралимпиады-2022
Медальный зачет Паралимпиады-2022

Добавим, что наша команда выиграла 29 медалей, заняв второе общекомандное место в медальном зачете, лидером рейтинга стал Китай, Канада — третья. Добавим, что Украина показала свой лучший результат в истории Паралимпийских игр.

Ранее сообщалось, что в предпоследний день Паралимпиады-2022 украинцы выиграли три медали.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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